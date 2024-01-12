AC: Европа будет вынуждена создать коллективный ядерный арсенал против РФ

Европейские страны-члены НАТО будут вынуждены создать совместные ядерные силы для того, чтобы увеличить свои шансы в противостоянии России. Об этом заявил экс-советник Рейгана Даг Бэндоу в своем материале для журнала American Conservative .

Эксперт заявил, что усиление европейских вооруженных сил потребует огромных денег и усилий. По мнению Бэндоу, ускорение этого процесса возможно при помощи развертывания ядерных сил.

Он отметил, что российская армия превосходит европейские даже без учета ядерного арсенала в распоряжении России. В то же время, Бэндоу выразил мнение, что собственное оружие массового поражения могло бы дать европейским государствам небольшой шанс.

Эксперт также указал на то, что у Франции и Британии уже имеется подобное вооружение, но они не станут его применять «ради условной Прибалтики». Он выразил уверенность в том, что Европа нуждается в коллективной ядерной силе, которая будет под контролем ЕС или НАТО.

Аналитик признал, что такое решение несет за собой риски для мировой безопасности. Он указал на то, что Европа сможет действовать гораздо более рискованно шаги против РФ, зная, что теперь они под защитой.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ищут повода для обострения взаимоотношений с КНР.