ActBlue: американцы собрали почти $47 миллионов для предвыборной кампании Харрис

Жители Соединенных Штатов уже успели пожертвовать почти $47 миллионов для предвыборной кампании вице-президента страны Камалы Харрис. Об этом сообщили представители платформы для сбора средств ActBlue в официальных социальных сетях .

До этого ActBlue сообщила о том, что американцы пожертвовали более $27 с половиной миллионов для кампании нового кандидата в президенты от демократов за 5 часов.

В посте представители платформы также отметили, что данные сборы являются рекордными сборами за день в текущем году.

Ранее сообщалось о том, что Харрис начала обзванивать американских конгрессменов и просить их поддержки на предстоящих выборах.