Вице-президент США Харрис начала звонить конгрессменам и просить у них поддержки на выборах

После того, как действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с предвыборной гонки, Камала Харрис начала предпринимать решительные шаги, чтобы занять его место в качестве претендента на президентскую должность от Демократической партии. Об этом сообщили журналисты телеканала CNN.

На протяжении всего воскресенья, 21 июля, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харис совершала звонки влиятельным людям, которые являются сторонниками Демократической партии. Она предлагает им поддержать свою номинацию в качестве претендента на пост президента.

«Камала Харрис делает звонки, в том числе председателю фракции латиноамериканцев в конгрессе Нанетт Барраган», - указали журналисты.

Еще один источник сообщил телеканалу, что окружение вице-президента также связывается с сенаторами, и озвучивает им такую же просьбу. Харрис почти мгновенно отреагировала на заявление Байдена, который сообщил о своем решении сняться с выборов в воскресенье. Практически сразу заместитель решила заменить его в предвыборной гонке.

Ранее эксперт Кристиан Ламес оценил шансы Харрис на успешное противостояние Трампу. По его мнению, даже у Байдена не было особых шансов, поскольку имидж Трампа серьезно укрепился после покушения. Камала Харрис точно проиграет ему выборы на пост президента.