Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа

Сын главы Чечни Адам Кадыров был назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) им. Владимира Путина. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своих социальных сетях .

По словам главы республики, о данном решении было сказано в ходе церемонии открытия соревнований по тактической стрельбе «СВОИ ЛЮДИ» на базе университета в Гудермесе. В посте Кадыров сообщил о своем решении и заявил, что принял его по просьбе главы университета Байбетара Вайханова. Он также выразил уверенность в том, что его сын «отлично справится» со своими будущими обязанностями.

В 2023 году 16-летнему Адаму было присвоено звание Героя республики, а после этого – высший орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». Он также был награжден орденом «Трудовая доблесть России» и медалью Евразийской ассоциации университетов.

Ранее сообщалось о том, что еще одна дочь Кадырова была удостоена медали.