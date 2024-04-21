Еще одна дочь Кадырова получила медаль за заслуги перед Чечней
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Ранее старшая дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, 25-летняя Айшат, курирующая в правительстве региона соцсектор, получила орден Донецкой Народной Республики за то, что отправляла гумпомощь нуждавшимся жителям ДНР. Теперь пришла очередь ее младшей сестры Табарик.
Как сообщает пресс-служба мэрии Грозного, Табарик Кадыровой вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», 19-летняя девушка является учредителем компании «Ирс групп». В горадминистрации пояснили, девушкой проводится работа по развитию предпринимательства в Чечне и повышению инвестиционной привлекательности республики.
«Являясь учредителем компании «Ирс групп», Табарик Рамзановна проявила себя как инициативный и эффективный руководитель, стремящийся к высоким результатам на вверенном направлении», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат был назначен министром.