Еще одна дочь Кадырова получила медаль за заслуги перед Чечней

Ранее старшая дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, 25-летняя Айшат, курирующая в правительстве региона соцсектор, получила орден Донецкой Народной Республики за то, что отправляла гумпомощь нуждавшимся жителям ДНР. Теперь пришла очередь ее младшей сестры Табарик.