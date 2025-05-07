Adidas, Bosch и Volkswagen признали ответственность за поддержку нацистского режима
Почти 50 компаний ФРГ признали ответственность за поддержку нацизма
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Около 50 крупных немецких корпораций признали свою ответственность в поддержке нацистов в Германии в 1930-х годах. Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отмечается, что все эти компании подписали соответствующий коллективный документ. Речь идет о таких гигантах как Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, Lufthansa, Adidas и Rheinmetall.
Представители корпораций признали, что приход национал-социалистов к власти в 1933 году стал возможен во многом благодаря просчетам и слабостям руководящих лиц в политической, военной, судебной сферах и экономике.
Также в заявлении подчеркивается, что многие немецкие компании, ориентированные на получение выгоды, сыграли свою роль в создании условий для укрепления режима Адольфа Гитлера.
Компании публично выразили понимание своей исторической ответственности за поддержку фашизма и нацизма и подчеркнули необходимость помнить и защищать историю тех, кто смог победить этот режим в Германии.
В документе отмечается, что в 1933 году многие компании и люди оставались молчаливыми, поэтому немецкие бизнес-структуры подчеркнули необходимость активно бороться с проявлениями ненависти, дискриминации и антисемитизма.
Ранее сообщалось, что в Берлине на День Победы запретили демонстрировать советскую символику.