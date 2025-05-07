В Берлине на День Победы запретили демонстрировать советскую символику

По решению суда Берлина был оставлен в силе запрет на демонстрацию флагов СССР на мемориалах 8 и 9 мая после того, как одна из общественных организаций попыталась оспорить данное решение. Об этом сообщило издание Berliner Kurier.

Запрет на демонстрацию советских и российских флагов, а еще георгиевских ленточек был введен местной полицией на мемориальном комплексе в Трептов-парке и близлежащих территориях.

Данное решение попытались оспорить общественники, однако суд отказался его отменять. По мнению государственного органа, целью указа силовиков была организация общественного порядка, которая должна позволить «достойно отпраздновать памятные даты».

«Это оправдывает запрет на демонстрацию определенных символов, таких как советские флаги», — сказано в заявлении.

Вынесенное решение суд связал с событиями, происходящими на Украине.

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