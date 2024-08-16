Администрация президента США объявила о новом пакете помощи для Украины
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На протяжении ближайших нескольких недель Белый дом выделит новую военную помощь для украинского правительства. С таким заявлением выступил Джон Кирби, координатор администрации президента Соединенных Штатов по стратегическим коммуникациям. Его слова привел телеканал MSNBC.
Кирби заявил, что администрация Байдена поддерживает постоянный контакт с Киевом по поводу поставок ему вооружений и боеприпасов. В то же время он не стал говорить ничего про отправку ВСУ крылатых ракет.
«Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи в безопасности Украине в ближайшие недели», — указал он в интервью тележурналистам.
Кирби назвал цель этих поставок. По его мнению, оружие просто необходимо Украине, чтобы противостоять российской армии.
Ранее Белый дом отверг свою причастность к атаке украинской армии на Курскую область. По утверждению пресс-секретаря Жан-Пьер, США не участвовали в разработке либо реализации плана вторжения в российский регион.