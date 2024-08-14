В Белом доме отвергли причастность к атаке ВСУ на Курскую область

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в среду, 14 августа, опровергла причастность США к атаке украинцев на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на заявление политика.

По словам Жан-Пьер, ни в один аспект планирования не были вовлечены представители США, как и в подготовку той операции. Но, отметила представитель Белого дома, они продолжат и далее поддерживать Украину в защите собственных интересов и от «атак РФ».

Напомним, что еще два дня назад и в Госдепе отказались признавать причастность США к происходящему в Курской области, но именно об этих фактах сообщали американские СМИ. Ранее появилась информация, что именно после разрешения стран Запада и США украинцы решились на такой шаг. Ранее также сообщалось, что на Паралимпиаде смогут выступить 90 россиян. Подробнее в материале.