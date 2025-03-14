Администрация Трампа не стала продлевать лицензию на оплату за энергоресурсы из РФ

Администрация президента США не стала продлевать лицензию, которая позволяла зарубежным компаниям совершать расчет за энергоресурсы, поступавшие из России. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Ранее действовала специальная лицензия, которая позволяла всем иностранным компаниям совершать расчет за российские энергоресурсы через банки, внесенные в санкционные списки. Эта лицензия истекла 12 марта, и Белый дом не стал продлевать ее.

«Администрация по-прежнему сосредоточена на прекращении боевых действий и содействии переговорам о прекращении войны. Мы продолжаем применять наши санкции, которые остаются одним из рычагов для достижения этих целей», — заявил по этому поводу журналистам представитель Министерства финансов Соединенных Штатов.

В то же время сам Минфин пока не делал на этот счет никаких официальных заявлений.

Ранее сообщалось, что Венгрия сняла свое вето на продление европейских санкций в отношении России. Это стало возможным после того, как Европейский союз поддержал венгерскую инициативу об исключении трех российских предпринимателей из санкционного списка. Теперь ЕС сможет продлить действие рестрикций еще на шесть месяцев.