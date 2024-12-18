Госдеп призвал мир не подталкивать Киев к переговорам с Россией

Киев самостоятельно должен принять решение о проведении переговоров с Россией. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для иностранных журналистов.

Он считает, что другие страны не имеют права оказывать на него влияние, передает ТАСС.

Так Миллер прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский должен согласиться на переговоры с Россией ради урегулирования конфликта.

Украина сама должна выбрать свой дальнейший путь, продолжил представитель Госдепартамента.

Он также отметил, что администрация Джо Байдена поддерживает контакты с командой Трампа, в том числе по вопросам внешней политики. Однако Миллер не пояснил, обсуждается ли в ходе этих контактов вопрос проведения переговоров Киева с Москвой.

Ранее сообщалось о том, что в США ответили на обвинения в причастности к убийству генерала Кириллова.