Администрация Трампа рассматривает альтернативы санкциям против России

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настойчиво добиваться соглашения с Россией, и новые санкции против Москвы после истечения ультиматума 8 августа могут оказаться не неизбежными. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщила газета The New York Post (NYP).

Трамп изначально выдвинул России ультиматум сроком в 50 дней, требуя урегулирования украинского кризиса, но затем сократил его до десяти дней.

Крайний срок истекает 8 августа, однако сам президент США заявил, что окончательное решение о санкциях примет после 6 августа, оценив результаты переговоров своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.

По данным издания, администрация Белого дома рассматривает различные сценарии и введение новых санкций — не единственный вариант. В частности, обсуждаются дополнительные меры против так называемого «теневого флота» России, который, по мнению Вашингтона, помогает обходить существующие ограничения.

При этом Трамп неоднократно заявлял, что санкции могут не оказать желаемого эффекта на Россию, которая, по его словам, «хорошо справляется» с ограничениями. Москва, в свою очередь, называет санкции незаконными и подчеркивает, что российская экономика выработала иммунитет к подобным мерам.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, где его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.