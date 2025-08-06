Спецпосланник США Уиткофф прибыл в Москву

Это уже пятый визит американского дипломата в Россию с начала года — ранее он посещал Москву и Санкт-Петербург 11 февраля, 13 марта, а также 11 и 25 апреля 2025 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил встречу Владимира Путина со спецпосланником Уиткоффом на этой неделе.

Визит проходит на фоне жестких заявлений президента США Дональда Трампа о возможных санкциях в отношении Москвы. Накануне американский лидер сообщил, что может ввести новые ограничительные меры против России, если переговоры не приведут к урегулированию украинского кризиса.

Трамп отметил, что Москва «хорошо справляется с санкциями», но подчеркнул, что Вашингтон ожидает сделки, которая «прекратит гибель людей» на Украине.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского началась паника в преддверии визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву.