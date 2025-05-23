Команда Трампа рассматривает возможность вывода части своих военных из Южной Кореи

В Белом доме задумываются над тем, чтобы вывести порядка четверти своих военнослужащих с территории Южной Кореи. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Журнал сослался на информацию, полученную от представителей Пентагона, осведомленных в этой теме. Судя по ней, окружение Трампа думает над возможностью вывода с южнокорейской территории 4,5 тыс. военнослужащих. Всего в Южной Корее базируется порядка 28,5 тыс. американских военных.

При этом рассматриваются различные варианты, куда именно будут выводиться эти солдаты. По одному из сценариев, их перебазируют на остров Гуам. По имеющимся сведениям, команда Трампа еще не подавала эту инициативу президенту США на одобрение.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее из-за нелепой ошибки произошла серьезная авария при спуске нового эсминца на воду. Свидетем инцидента стал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он назвал случившееся результатом «небрежности и безответственности», и приказал срочно восстановить поврежденный корабль.