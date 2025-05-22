В Северной Корее при спуске нового эсминца на воду произошла авария

В Северной Корее из-за нелепой ошибки произошла серьезная авария при спуске нового эсминца на воду.

Свидетем инцидента стал лидер КНДР Ким Чен Ына. Он назвал случившееся результатом «небрежности и безответственности».

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын приказал срочно восстановить поврежденный корабль к предстоящему партийному собранию в июне.

Северокорейский лидер подчеркнул, что восстановление эсминца в первозданном виде — это не только деловой вопрос, но и политический, напрямую связанный с престижем страны.

Ранее сообщалось о том, что новому кораблю КНДР предсказали бурную реакцию со стороны Запада.