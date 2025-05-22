В Северной Корее при спуске нового эсминца на воду произошла авария
Ким Чен Ын пришел в ярость после аварии со спускаемым на воду военным кораблем
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В Северной Корее из-за нелепой ошибки произошла серьезная авария при спуске нового эсминца на воду.
Свидетем инцидента стал лидер КНДР Ким Чен Ына. Он назвал случившееся результатом «небрежности и безответственности».
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын приказал срочно восстановить поврежденный корабль к предстоящему партийному собранию в июне.
Северокорейский лидер подчеркнул, что восстановление эсминца в первозданном виде — это не только деловой вопрос, но и политический, напрямую связанный с престижем страны.
Ранее сообщалось о том, что новому кораблю КНДР предсказали бурную реакцию со стороны Запада.