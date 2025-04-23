Администрация Трампа выдвинула Украине ультиматум по мирному плану
Politico: Трамп выдвинул Украине ультиматум по мирному плану
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Администрация президента США Дональда Трампа поставила ультиматум украинскому руководству по процессу мирного урегулирования конфликта, сообщила газета Politico.
По информации источника, ультиматум представлен в форме «либо принимай, либо уходи».
В среду, 24 апреля, в Лондоне должен был состояться саммит по Украине, однако он был сорван после того, как высокопоставленные представители США (государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Трампа Майкл Уолтц) в последний момент отказались от участия. Кроме того, известно, что Киев отверг предложение администрации Трампа признать Крым российской территорией.
Как пишет Politico, признание Крыма частью РФ было ключевым моментом в формулировке мирного плана администрации Трампа.
Ранее политолог Дмитрий Аграновский призвал не переоценивать вероятность прекращения помощи США Киеву после отмены визита в Лондон Майкла Уолтца и Марко Рубио.