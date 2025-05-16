Администрация Трампа запросила 20 тыс. военных для борьбы с мигрантами на границе

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов запросило у Пентагона выделение еще 20 тыс. нацгвардейцев для их размещения в приграничной зоне и противостояния нелегальной миграции. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сначала Трамп затребовал от МВБ увеличения его штата еще на 20 тыс. человек. Это ведомство сделало собственный шаг. Оно направило запрос в военное министерство, в котором запросило выделить ему точно такое же количество бойцов Национальной гвардии.

«Защита родины и территориальной целостности США является важнейшей задачей Министерства обороны. Министерство продолжит работать и планировать совместно с нашими партнерами, чтобы эффективно удовлетворять запросы на поддержку», — указал в ответ Пентагон.

Журналисты отметили, что за то время, пока Трамп находится у власти, он направил на борьбу с нелегальной миграцией в приграничной зоне тысячи военнослужащих, беспилотники, разведывательные самолеты и даже бронемашины, а также корабли.

Ранее сообщалось, что в США внимание ФБР перенацелят с коррупции на иммиграционный контроль. Администрация Трампа планирует снизить интенсивность судебного преследования в ряде областей, включая дела, связанные с коррупцией в органах власти, взятками иностранным должностным лицам и иностранным влиянием.