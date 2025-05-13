Трамп снизит внимание ФБР к коррупции в пользу иммиграционного контроля

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило , что Федеральное бюро расследований (ФБР) переориентирует своих сотрудников, предписывая им увеличить время, затрачиваемое на вопросы иммиграционного контроля, и, соответственно, уменьшить количество расследований в отношении «белых воротничков».

Сообщается, что администрация Трампа, при поддержке генерального прокурора Пэм Бонди, также планирует снизить интенсивность судебного преследования в ряде областей, включая дела, связанные с коррупцией в органах власти, взятками иностранным должностным лицам и иностранным влиянием.

Источники утверждают, что агентам ФБР было поручено посвящать примерно треть своего рабочего времени оказанию помощи в борьбе с нелегальной миграцией по указанию администрации. Расследования экономических преступлений («белых воротничков») временно, как минимум до конца 2025 года, перестанут быть приоритетным направлением, как сообщили источники агентства.

Представители ФБР отказались комментировать данную информацию. Reuters отмечает, что в прошлом иммиграционные вопросы не входили в зону ответственности Министерства юстиции.

Однако, в связи с усилением мер по борьбе с мигрантами, инициированных президентом Трампом, тысячи сотрудников различных правоохранительных органов были привлечены к работе в качестве иммиграционных инспекторов.

По данным Министерства внутренней безопасности США, с начала текущего года из страны было депортировано 117 тыс. человек. Власти США предложили нелегальным мигрантам выплаты в размере $1 тыс. за добровольный отъезд из страны.

Ранее сообщалось, что Трамп откроет тюрьму Алькатрас для отправки туда опасных преступников.