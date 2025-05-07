«Адская на вид машина»: в США запаниковали из-за российской разработки

Боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь» хорошо зарекомендовала себя во время спецоперации, сообщает The National Interest.

По словам автора публикации, ее внешний вид производит неизгладимое впечатление, за что ее называют «адской на вид машиной». Обозреватель даже сравнивает ее с демоном.

Цель разработки — расчистка минных полей и создание безопасных проходов через спорные районы для наземных войск и более уязвимых транспортных средств.

«Вепрь» обеспечивает высокий уровень защиты экипажа.

Современные системы защиты и технологии разминирования машины позволяют ВС РФ активно продвигать на фронте, несмотря на высокий уровень минной опасности, заключил обозреватель.

Ранее сообщалось о том, что «Орешник» революционно опережает на поколение все вооружения в мире.