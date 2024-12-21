Песков: «Орешник» революционно опережает на поколение все вооружения в мире

Новейшая ракетная гиперзвуковая система «Орешник», что навела шороху в мире после атаки на завод «Южмаш» в Днепропетровске, на поколение опережает все существующее в мире вооружение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

«О возможности такой дуэли президент имел в виду, что это оружие на поколение опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным вооружением», — уточнил Песков.

Он также обратил внимание, что ракетная система «Орешек» в действительности является «абсолютной революцией в технологиях мировых вооружений».

Ранее сообщалось, что сказанные во время прямой линии слова президента России Владимира Путина о некой технологической дуэли с Западом посредством проверки украинской ПВО в Киеве были ответом тем умникам, кто не верит в неуязвимость новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешек», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он назвал США недружественной РФ страной.