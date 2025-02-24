Адвокат Багатурия пояснил, сможет ли Улюкаев снова вернуться на госслужбу

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, отбывший наказание за коррупцию, обратился в суд с просьбой об аннулировании его судимости, которое накладывает ограничения на трудоустройство в образовательные учреждения, адвокатскую практику, а также в государственных органах. Адвокат Вадим Багатурия рассказал о перспективах удовлетворения прошения Улюкаева и возможности его возвращения на госслужбу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, удовлетворение ходатайства экс-чиновника вполне вероятно, поскольку уже прошел значительный период времени с момента его освобождения, тем не менее его возвращение на госслужбу маловероятно, поскольку на высшие должности его не возьмут, а на муниципальном уровне это сильное понижение.

Юрист добавил, что в случае совершения Улюкаевым нового преступления после снятия судимости это также не станет квалифицировано как рецидив, что может смягчить возможное наказание.

Ранее сообщалось, что отбывший срок за взятку Улюкаев попросил о снятии судимости.