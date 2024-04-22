Адвокаты сообщили об исчезновении координатора взрывов на «Северных потоках» Червинского

На Украине пропал бывший полковник ВСУ Роман Червинский, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на его адвокатов.

Червинского считают координатором взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Местонахождение политика на данный момент неизвестно.

По словам адвоката Константина Глобы, срок содержания экс-полковника ВСУ под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) истек еще 19 апреля. Ранее суд отказался рассматривать его дело. Дата следующего заседания объявлена не была. После этого, рассказал Глоба, о Червинском ничего неизвестно. К нему не пускали адвокатов и жену.

В декабре 2023-го года Шевченковский районный суд Киева продлил арест Червинскому, который ранее являлся командиром одной из частей Сил специальных операций Украины, за неудачную попытку угнать самолет ВКС РФ летом 2022-го года.

О том, что Червинский мог быть причастен к подрывам на «Северных потоках» сообщала газета The Washington Post. Отмечалось, что именно координировал действия группы из шести человек, которая реализовала диверсию. Сам украинский полковник свою вину отрицал.

Ранее мы сообщали, что страховщики назвали причины отказа в выплате компенсации оператору «Северных потоков».