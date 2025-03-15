Аэропорт Алеппо возобновит работу 18 марта

Международный аэропорт Алеппо готовится к возобновлению работы со вторника, 18 марта. Об этом со ссылкой на Управление гражданской авиации Сирии сообщило сирийское агентство SANA.

Ведомство подчеркнул, что соответствующие подготовительные работы подходят к завершению. Технические и административные этапы подготовки к возобновлению отправки и приемов рейсов включали в себя обновление инфраструктуры, улучшение охраны и обслуживания пассажиров.

Авиасообщение с Сирией после смены власти в стране 8 декабря 2024 года возобновилось 7 января. Аэропорт Дамаска тогда принял первый коммерческий рейс из Дохи (Катар).

Ранее представитель сирийской негосударственной авиакомпании рассказал в комментарии РИА Новости, что власти Сирии намерены в скором времени восстановить авиасообщение с Россией и несколькими другими странами. Он подчеркнул, что это произойдет посте того, как будут получены все необходимые разрешения для пролета гражданских воздушных судов.

Ранее врио президента Сирии Ахмед аш-Шараа учредил в стране Совет нацбезопасности.