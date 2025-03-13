Врио президента Сирии инициировал создание Совета нацбезопасности
Врио президента Ахмед аш-Шараа учредил Совет нацбезопасности Сирии
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Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа распорядился о создании Совета нацбезопасности, передает издание SANA.
Согласно указу, Совет нацбезопасности возглавит лично президент республики. Его задача — согласование действий и руководство в вопросах, касающихся безопасности и политической сферы.
В состав совета войдут руководители министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, а также глава разведывательного ведомства.
Помимо этого, в совете будут работать два советника и технический специалист, назначенные аш-Шараа. Регулярность заседаний определена как периодическая либо по усмотрению президента.
Ранее сообщалось, что Сирия хочет сохранить глубокие стратегические отношения с Россией.