Врио президента Сирии инициировал создание Совета нацбезопасности

Согласно указу, Совет нацбезопасности возглавит лично президент республики. Его задача — согласование действий и руководство в вопросах, касающихся безопасности и политической сферы.

В состав совета войдут руководители министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, а также глава разведывательного ведомства.

Помимо этого, в совете будут работать два советника и технический специалист, назначенные аш-Шараа. Регулярность заседаний определена как периодическая либо по усмотрению президента.

Ранее сообщалось, что Сирия хочет сохранить глубокие стратегические отношения с Россией.