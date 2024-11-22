AFP: Киев экстренно созвал совет Украина-НАТО из-за запуска ракеты «Орешник»

Совет Украина-НАТО проведет заседание в Брюсселе 26 ноября по инициативе Киева. Об этом сообщило издание AFP со ссылкой на свои дипломатические источники.

На встрече, которая состоится 26 ноября, стороны планируют обсудить последствия ракетного удара России, как информирует агентство. Заседание пройдет на уровне послов.

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин сообщил об испытании новой гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» и ударе, нанесенном по одному из крупнейших и известных со времен Советского Союза промышленных комплексов, который по-прежнему занимается производством ракетной техники и другого вооружения в Днепре.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Украина не имеет возможности противостоять российской ракете «Орешник».