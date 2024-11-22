Депутат Рады Костенко: Украине нечем ответить на российскую ракету «Орешник»

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил журналистам The New York Times, что Украина не имеет возможности противостоять российской ракете «Орешник».

В то же время он подчеркнул, что Киев не намерен изменять свою военную стратегию в ходе конфликта.

Ранее сообщалось, что удар ВС РФ по заводу «Южмаш» в Днепропетровске спровоцировал цепной реакцией самую настоящую истерику в правящих украинских верхах. Народных депутатов проинформировали о якобы реально существующей угрозе зданию Верховной Рады. На это указал нардеп Батенко.