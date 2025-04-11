AFP: шесть стран «коалиции желающих» согласны отправить войска на Украину

Лишь шесть стран из тридцати членов «коалиции желающих» выразили готовность направить свои вооруженные силы на Украину, передает агентство AFP со ссылкой на представителей европейских властей.

Согласно данным, предоставленным СМИ, государства Балтии, Франция и Великобритания выразили намерение направить свои военные силы.

В агентстве отметили, что участники дискуссии о плане действий по Украине столкнулись с серьёзной проблемой: они почти не имеют информации о том, как могут поступить США в отношении России в контексте мирного урегулирования, затеянного президентом Дональдом Трампом.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

А британский премьер Кир Стармер заявил, что выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.