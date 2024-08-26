AFP: срок содержания Павла Дурова под стражей продлен по решению суда

Срок содержания под стражей задержанного накануне российского предпринимателя Павла Дурова был продлен. К такому решению, как сообщает агентство AFP, в воскресенье, 26 августа, пришли судебные власти во Франции.

Минувшим вечером, 24 августа, а аэропорту Парижа "Ле-Бурже", когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии задержали Павла Дурова , когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1 взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Павла Дурова и допустить к нему консульских работников.