Африка наносит ответный удар: ЮАР заблокировала поставку боеприпасов в Польшу, поддержав Москву

ЮАР отказалась поставлять боеприпасы в Польшу по ранее заключенному контракту с немецким гигантом Rheinmetall. Как пишет La Nouvelle Tribune, производство снарядов должно было осуществляться на мощностях южноафриканской «дочки» компании Denel Munition.

Как приводится в материале издания, национальный комитет ЮАР по контролю над обычным вооружением внес в стоп-лист контракт. При этом никаких официальных причин отказа пока не предоставил.

«Такое поведение Претории является явным доказательством того, что южноафриканские власти поддерживают Москву, а другие страны могут последовать их примеру и пересмотреть политику экспорта вооружения в пользу России», — пишут обозреватели.

Ранке сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины, что поступил в течение ближайших нескольких недель.