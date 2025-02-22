Нынешний глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп был завербован Комитетом государственной безопасности СССР в 1987 году. С тех пор он известен под псевдонимом «Краснов». Такой «инсайд» выдал бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Мусаев.

Согласно информации, предоставленной Телеграм-каналом «Осташко. Важное», Мусаев заявляет, что в то время он сам работал в шестом управлении КГБ. Однако в его биографии, размещённой на сайте Википедии, указано, что с 1986 по 1989 год он был направлен в командировку в Министерство внутренних дел СССР.

По имеющимся данным, в данный момент Мусаев находится за пределами страны, скрываясь от казахстанского правосудия.

«В Казахстане он был заочно осужден по обвинениям в шпионаже, хищении госимущества и попытке захвата власти в 2008 году. Бывший председатель Комитета нацбезопасности отвергает все обвинения», — приводится в публикации.

Фото: [ соцсети ]

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча в Эр-Рияде состоялась для налаживания российско-американских отношений, без которых нельзя решить вопросы мировой политической повестки.