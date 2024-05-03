Агентство Reuters снова опубликовало заявление Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ

Британское информационное агентство вернуло на место публикацию материала, в котором глава МИД Дэвид Кэмерон говорит о том, что Украина вправе бить по объектам на российской территории. При этом, по его мнению, может использоваться оружие, поставленное Великобританией.

До этого журналисты уже публиковали эту новость, но чуть позже она была отозвана и снята с публикации. Руководство агентства выставляло текст, что некоторые детали данного текста ожидают своего пересмотра и коррекции.

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ уже заявила, что не сомневается в том, что Кэмерон действительно сделал подобное заявление. Все сложности публикации, по ее мнению, возникли из-за скандала, который возник после обнародования суждения главы британского внешнеполитического ведомства. Немного позднее Reuters снова выставило данную новость в своем первоначальном виде.

Ранее представители Великобритании заявили, что расширят свою помощь Киеву. В частности, они передадут ВСУ высокоточные управляемые авиабомбы. В то же время некоторые эксперты усомнились в возможности их применения украинцами.