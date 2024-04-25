В Британии заявили о передаче Украине высокоточных управляемых бомб Paveway IV

Согласно информации, опубликованной изданием Business Insider со ссылкой на британское министерство обороны, Великобритания планирует передать Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV в рамках нового пакета военной помощи.

Это решение пришло на фоне последних заявлений премьер-министра Великобритании Риши Сунака о намерении продолжать и увеличивать военную поддержку Украины.

Однако некоторые военные эксперты, которые пообщались с журналистами издания, высказали сомнения относительно потенциального влияния этих бомб на обстановку на поле боя. Эксперт Джастин Бронк из британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) отметил, что у Украины может не хватать необходимого оборудования для использования таких бомб.

Таким образом, хотя Великобритания продолжает поддерживать Украину в военном плане, эффективность передачи высокоточных бомб Paveway IV остается предметом обсуждения и сомнений среди экспертов.

Ранее мы сообщали о том, что украинский беспилотник атаковал автобус в Брянской области, в ходе инцидента пострадал ребенок.