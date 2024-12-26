Агенты СБУ пытались заминировать грамоту для главы проекта «Архангел»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку теракта, целью которого был руководитель добровольческого проекта «Архангел» Михаил Филиппов. Об этом ТАСС сообщил куратор проекта Виталий Романов.

Отмечается, что ликвидировать Филиппова планировали путем вручения ему заминированной грамоты.

В ходе операции ФСБ были задержаны четыре гражданина России, подозреваемые в причастности к планированию терактов. По предварительным данным, взрывные устройства были спрятаны в предметах, закамуфлированных под пауэрбанк и папку с документами.

Проект «Архангел», созданный в 2022 году, занимается обучением российских военнослужащих управлению беспилотниками и разработкой новых технологий в этой области.

ФСБ также сообщила о предотвращении ряда покушений на российских военных в Москве, связанных с этой группировкой.

В настоящее время возбуждено несколько уголовных дел по фактам покушений. Расследование продолжается.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в Британии раскрыли тесные связи между СБУ и ЦРУ.