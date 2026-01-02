Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а ныне председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что «агония преступного режима Владимира Зеленского» подтолкнула Киев к попытке атаки на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе экспертизы, проведенной российскими спецслужбами, из блока навигационной системы одного из сбитых беспилотников был извлечён файл с полетным заданием.

Анализ данных маршрутизации показал, что целью атаки являлся один из объектов президентской резиденции в Новгородской области. По словам представителей военного ведомства, эти материалы будут переданы США через установленные дипломатические каналы.

«Нелегитимный дал политическую установку, он готовил украинское общество к результатам этого теракта. Поэтому отмыться от того позора, который его заслуженно постиг в международном сообществе, у него не выйдет», — говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения «Другая Украина».

Политик также отверг версию о том, что дроны могли быть направлены на другой объект, назвав подобные утверждения «полной чушью».

Военное ведомство России обнародовало детали масштабной попытки атаки резиденции президента РФ Владимира Путина с использованием украинских беспилотников.