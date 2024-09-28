«Ахмат» уничтожил опорный пункт ВСУ у Нижней Паровой

Отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр на участке у деревни Нижняя Паровая в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

.Российским военным удалось продвинуться в сторону леса, где дислоцировались силы ВСУ. «Каштан» уничтожил их, после чего отряд закрепился на данном участке вместе с полком 1427.

Алаудинов считает это хорошим результатом, потому что противник сидел там довольно уверенно.

Он также упомянул о неудачной попытке ВСУ «заскочить» на опорный пункт 810-й бригады ВС РФ.

Ранее сообщалось о том, что проезд транзитного транспорта ограничат в районе Курской АЭС.