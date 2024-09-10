Проезд транзитного транспорта ограничат в районе Курской АЭС

В Курской области на фоне действующего режима КТО ввели ограничения на проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

«Оперативный штаб принял решение ограничить движение транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС в условиях действующего в регионе режима КТО для усиления мер безопасности», — написал он.

По словам Смирнова, маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района. Он отметил, что для информирования жителей установят специальные таблички и указатели.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин также заявил, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

Ранее сообщалось, что около 200 человек разместили в двух ПВР в Раменском после атаки БПЛА.