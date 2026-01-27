AIS «врет», навигация слепнет: почему Балтика стала зоной риска для кораблей

Европа подняла тревогу из-за того, что в Балтике и Северном море все чаще появляются «слепые зоны» для навигации, а данные об отдельных судах в системах отслеживания начинают вести себя подозрительно. В совместном обращении к международному морскому сообществу группа стран призвала относиться к помехам GNSS и к подделкам сигналов AIS как к фактору, который способен превратить обычныи рейc в аварию.​

Подписанты заявили, что видят источником помех Россию и связывают вмешательство в навигацию с ростом рисков столкновении и сбоев при спасательных операциях, когда счет идет на минуты. Отдельно страны прибрежной зоны потребовали, чтобы суда ходили под флагом только одного государства и имели актуальные документы по безопасности и страхованию, иначе их готовы рассматривать как суда без гражданства.​

РБК со ссылкой на Bloomberg отмечает, что заявление фактически закрепляет более жесткий подход к танкерам, которые в Европе относят к «теневому флоту» и связывают с экспортом россииской нефти. На этом фоне напоминанием прозвучала и недавняя история во Франции, где задержали танкер с «подставным флагом», а также декабрьское расширение санкционных списков ЕС по судам, которым закрыли доступ в порты и к морским услугам.​

