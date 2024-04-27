Аятолла Хаменеи заявил о бесполезности западных санкций в отношении Ирана

«Санкции против Ирана никогда не приносили результатов. Не принесут они их и в будущем», — цитирует Хаменеи агентство «Тасним».

Хаменеи выступил на выставке в Тегеране, посвященной иранскому экспорту. Он отметил, что, по сути, санкции являются способом ведения войны без применения вооруженных сил.

Западные страны начали обсуждать введение новых санкций после ракетных ударов Ирана по Израилю. Тегеран нанес их в ответ на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске.

По данным NBS, во время атаки 19 апреля Иран применил, в том числе, три баллистические ракеты.