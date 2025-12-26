Академия СБУ отправит студентов старших курсов в ВСУ

Руководством академии Службы безопасности Украины (СБУ) отправит студентов старших курсов в зону боевых действий. Об этом в своей колонке для издания Liga.net написал профессор кафедры учебного заведения Виталий Шимко.

Он обнародовал распоряжение, которое, по его словам, было подписано ректором академии СБУ. Документ датирован 23 декабря 2025 года. В тексте указано, что курсанты 4-го и 5-го курсов будут отправлены в «краткосрочные служебные командировки» на фронт.

Шимко категорически не согласен с решением своего начальства. Он заявил, что не знает причин, побудивших руководство подписать такое распоряжение, но уверен, что курсантам не место в зоне боевых действий.

По его мнению, учебное заведение должно готовить квалифицированных специалистов, а не использовать учащихся в качестве пополнения для фронта.

Ранее российские силовики рассказали о дезертирстве 155-й бригады ВСУ.