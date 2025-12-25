155-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины массово оставила свои позиции. Такое заявление сделали в российских силовых структурах, указав на частые случаи невыполнения приказов в рядах ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным, полученным из российских силовых ведомств, на одном из участков фронта произошел случай масштабного дезертирства. Речь идет о 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая, согласно заявлению, покинула позиции практически в полном составе.

В российских структурах подчеркивают, что подобные инциденты в украинской армии — не редкость. Там отмечают значительное количество подразделений, которые, по их оценке, не справляются с поставленными задачами и не оправдывают ожиданий командования. Некоторые из этих частей демонстрируют крайне низкую боеспособность и моральный дух.

Ранее сообщалось о том, что военные ВС РФ уничтожили диверсантов из спецбатальона «Шквал» в Купянске.