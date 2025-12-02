«Аккуратненько и хирургически»: Путин провел черту между операцией на Украине и гипотетической войной с Европой

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что действия РФ носят аккуратный, «хирургический» характер. При этом он предупредил, что в случае войны с Европой события развивались бы совершенно иначе и гораздо быстрее. Об этом сообщил ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, российский лидер провел четкую грань между текущей ситуацией и гипотетическим полномасштабным конфликтом с европейскими странами. Он подчеркнул, что происходящее на Украине — это не война в современном понимании этого слова, а точечное воздействие. В то же время Путин дал понять, что военный потенциал и готовность России к противостоянию с более серьезным противником, чем Украина, находятся на совершенно ином уровне, что привело бы к стремительному развитию событий.

Эти слова прозвучали на фоне продолжающегося обострения отношений России с Западом и могут рассматриваться как очередное предупреждение о красных линиях, которые Москва не рекомендует пересекать.

Ранее Путин назвал киевский режим вороватой хунтой, захватившей власть.