Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24» прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Украине не хватает сил для возвращения полуострова под свой контроль.

Ранее в беседе с газетой Le Parisien Зеленский сообщил, что у страны недостаточно ресурсов для восстановления контроля над Крымом и Донбассом, добавив, что Киев может надеяться лишь на дипломатическое воздействие со стороны международного сообщества.

«То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью», — сказал Аксенов.

Он также подчеркнул, что Крым уже усвоил все необходимые уроки. Укрепления начали строить еще в 2022 году, и, как оказалось, в плане превентивных мер все было сделано верно.

Аксенов добавил, что Крым готов к любым сценариям. По его словам, нет сомнений в том, что никакая наземная операция ВСУ не сможет угрожать Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму предложили провести трибунал над Зеленским из-за гибели тысяч мирных граждан.