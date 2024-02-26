Спецслужбы задержали террориста, который собирался взорвать автомобиль Такера Карлсона

Спецслужбы задержали по подозрению в подготовке теракта россиянина, который по заданию спецслужб Украины должен был взорвать автомобиль, на котором американский журналист Такер Карлсон передвигался по Москве, передает телеграм-канал «Голос Мордора».

Уроженец Подольска Петр Васильев был задержан еще на этапе подготовки диверсии. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что был завербован украинской разведкой через интернет.

По указанию кураторов он должен был взять из тайника взрывное устройство и заложить его в подземной парковке отеля Four Seasons, в котором Карлсон проживал во время своего визита в Москву. За выполнение задания ему обещали $4 тысячи.

Сам Карлсон заявил, что американские спецслужбы следили за ним в преддверии его встречи с президентом России Владимиром Путиным и предпринимали попытки сорвать интервью.