Активистка Тишкевич: радикалы из Литвы планировали запустить дроны по Белоруссии

Оппозиционерка Ольга Тишкевич, которая ранее покинула Белоруссию, но вскоре вернулась назад, рассказала, что радикальные белорусские активисты, проживающие в Литве, планировали ударить по территории республики дронами.

Об этом Тишкевич рассказала в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ. По ее словам, за всем этим стоит бывший сотрудник института биоорганической химии Национальной академии наук Белоруссии Олег Дрошкевич.

«Дорошкевич… пытался создать дроны для того, чтобы потом этот дрон мог переносить жидкость с радионуклидами. И применять это (хотели – ред.) сначала по Украине, а потом они хотели уже применить это по Беларуси», — заявила Тишкевич.

Активистка отметила, что экс-ученый также планировал разработать некую методику, которая смогла бы восстановить земли после заражения радионуклидами. По ее словам, Дорошкевич планировал применить данную методику на территориях Украины и Белоруссии, перед этим специально загрязнив земли государств.

Тишкевич рассказала, что этой идеей вдохновился приверженец насильственной смены власти в Белоруссии Юрий Косач. Как отметила девушка, он даже ездил на авиазавод в литовском Каунасе, где производятся аппараты для распыления удобрений. Косач и Дорошкевич, по словам оппозиционерки, для реализации планов искали финансирования среди литовцев.

По информации активистки, у радикальных представителей белорусской оппозиции были планы нанести беспилотниками удар по территории республики. В частности, уточнила девушка, атаку планировалось реализовать по Белорусской атомной электростанции.

Протестные акции оппозиции в Белоруссии прошли после победы на выборах президента Александра Лукашенко в августе 2020-го года. Для пресечения акций сотрудники силовых ведомств использовали специальные технику и средства.

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии в феврале 2021-го года заявил, что протестные акции по стране практически прекратились. В республике против нескольких представителей оппозиционных движений возбудили уголовные дела, в том числе по статьям о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

Представители активных оппозиционных организаций после этого покинули пределы республики, выехав на Украину, в Литву и Польшу, откуда продолжают вести свою деятельность.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которой лидеры двух стран посетили остров Валаам на Ладожском озере.