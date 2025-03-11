Группа активистов передала президенту Словакии Петеру Пеллегрини петицию о проведении референдума об отмене санкций против России, сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуша Алекса.

Он отметил, что количество подписей превысило минимальный порог для передачи документа главе государства более чем на 100 тыс. Всего петицию подписали больше 450 тыс. словаков.

«Нас как словацкий народ не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырье покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого», — отметил Алекса.

Теперь проверкой подлинности собранных подписей займутся официальные органы Словакии. Если петиция будет одобрена, это станет основой для организации референдума, на котором граждане смогут выразить свое мнение об антироссийских санкциях.

Словакия является членом Европейского союза (ЕС), который с 2022 года начал жесткую санкционную политику в отношении России. Введенные против РФ ограничения не позволяют многим компаниям из Европы, в том числе из Словакии, продолжать экономическое сотрудничество с РФ.

Словакия исторически имела значительные экономические связи с Россией, в частности, в области энергетических ресурсов, таких как природный газ. Словакия зависит от импорта энергии, и российский газ составляет значительную часть ее энергетического баланса.

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