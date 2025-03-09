В Словакии назвали шансы перезапуска «Северного потока» низкими

По его мнению, ситуация может измениться только в том случае, если европейские политики откажутся от антироссийской риторики.

«Может быть, в будущем — да… Это вопрос времени, но такие политики, как (глава ХДС/ХСС Фридрих) Мерц, (экс-канцлер ФРГ Олаф) Шольц и подобные им к этому не готовы, я думаю. Это мое мнение», — отметил Блага.

Накануне немецкое издание Bild сообщило о неофициальных поездках специального посла президента США Ричарда Гренелла в Швейцарию для обсуждения возможности возобновления работы «Северных потоках».

В рамках этих обсуждений предусматривался вариант, согласно которому американские инвесторы смогли бы выступить посредниками при поставках российского газа в Европу.

Более того, возобновление работы газовой инфраструктуры рассматривалось и для поставок «зеленого» водорода из Финляндии в Германию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о переговорах по «Северным потокам», отметив, что многие из них не соответствуют действительности.

Взрывы на «Севером потоке-1» и «Северном потоке-2» в Балтийском море произошли 27 сентября 2022 года. В результате инцидента была выведена из строя одна из двух ниток второго газопровода.

Оба взрыва нанесли существенный ущерб, и оператор Nord Stream AG сообщил о беспрецедентных разрушениях. В Германии, Дании и Швеции рассматривали версию о целенаправленной диверсии как одну из возможных причин инцидента. Генеральная прокуратура России инициировала уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее «РосБалт» сообщил, что «Северный поток» может заработать на фоне улучшения американско-российских отношений.