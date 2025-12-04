«Активно ищут решение»: Путин отметил заинтересованность США в завершении украинского конфликта

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к быстрому завершению конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений. Об этом российский лидер рассказал в интервью индийскому телеканалу India Today.

По словам Владимира Путина, у американского президента существуют собственные представления о способах разрешения кризиса. Российский лидер не сомневается в искренности намерений Дональда Трампа, отмечая, что гуманитарный аспект — минимизация человеческих потерь — был одним из ключевых мотивов его действий. Путин напомнил, что об этом Трамп говорил неоднократно.

Заявление Владимира Путина фактически легитимизирует цель скорейшего прекращения огня как общую для России и Соединенных Штатов Америки, что может серьезно повлиять на будущие переговорные процессы.

Ранее Трамп заявил о кардинальном изменении подхода США к поддержке Украины.