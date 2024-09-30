Al Arabiya: новым генсеком «Хезболлы» избран брат убитого Насраллы Хашем Сафиеддин
Фото: [Al Arabiya]
Новым генеральным секретарем ливанского радикального движения шиитов «Хезболла» избран брат убитого накануне генсека Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин, передал со ссылкой на источники телеканал Al Arabiya.
Как приводится в сообщении телеканала, соответствующее решение было принято в воскресенье, 29 сентября, советом шуры, являющимся главным руководящим органом движения. До последнего времени Сафиеддин был главой исполнительного комитета «Хезболлы». Он имеет чин священнослужителя и носит черный тюрбан в знак своей причастности к пророку Мухаммеду.
Официально информацию об избрании Сафиеддина на пост лидера шиитского движения в «Хезболле» пока не подтверждали.
Напомним, Армия Израиля ранее заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Спустя несколько часов ливанское движение официально подтвердило гибель своего руководителя.
Израиль атакует южные территории Ливана. Удары приходятся и на часть столицы. Несмотря на то что ЦАХАЛ называет своими целями объекты с участниками движения «Хезболла», в ходе обстрелов гибнут мирные жители. Недавно Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы» и главу Хасана Насраллу.
Ранее кадры извлечение останков генсека «Хезболлы» Насраллы из бункера выложили в Сеть.