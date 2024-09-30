Al Arabiya: новым генсеком «Хезболлы» избран брат убитого Насраллы Хашем Сафиеддин

Как приводится в сообщении телеканала, соответствующее решение было принято в воскресенье, 29 сентября, советом шуры, являющимся главным руководящим органом движения. До последнего времени Сафиеддин был главой исполнительного комитета «Хезболлы». Он имеет чин священнослужителя и носит черный тюрбан в знак своей причастности к пророку Мухаммеду.

Официально информацию об избрании Сафиеддина на пост лидера шиитского движения в «Хезболле» пока не подтверждали.

Напомним, Армия Израиля ранее заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Спустя несколько часов ливанское движение официально подтвердило гибель своего руководителя.

Израиль атакует южные территории Ливана. Удары приходятся и на часть столицы. Несмотря на то что ЦАХАЛ называет своими целями объекты с участниками движения «Хезболла», в ходе обстрелов гибнут мирные жители. Недавно Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы» и главу Хасана Насраллу.

Ранее кадры извлечение останков генсека «Хезболлы» Насраллы из бункера выложили в Сеть.