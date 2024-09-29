Извлечение останков генсека «Хезболлы» Насраллы из бункера засняли на видео

В сети появились фото и видеокадры раскопок на месте упавшей многотонной авиабомбы ЦАХАЛ, которая минувшим днем уничтожила лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу.

Информация официально никак не подтверждена. На видео местные жители и коммунальщики достают из бункера Насраллы, предположительно, тело генсека движения.

Судя по тому, как старательно находящиеся рядом с ямами люди закрывают лица и нос, можно предположить, что оттуда доносится сильный смрадный запах.

Напомним, Армия Израиля ранее заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Спустя несколько часов ливанское движение официально подтвердило гибель своего руководителя.

Израиль атакует южные территории Ливана. Удары приходятся и на часть столицы. Несмотря на то, что ЦАХАЛ называют своими целями объекты с участниками движения «Хезболла», в ходе обстрелов гибнут мирные жители. Недавно Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы» и главу Хасана Насраллу.

Ранее сообщалось, что сотрудница УВКБ ООН погибла в результате авиаударов Израиля.