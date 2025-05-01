Al Jazeera: Индия нападет на Пакистан в течение нескольких часов

В среду, 30 апреля, вечером агентство Al Jazeera, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что в ближайшие часы Индия может начать военную операцию против Пакистана.

После того как 22 апреля в индийском штате Кашмир произошёл теракт, в результате которого погибли 27 человек, отношения между Индией и Пакистаном обострились. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая пересекла границу из Пакистана.

24 апреля Индия задумалась о том, чтобы отказаться от соглашения о прекращении огня с Пакистаном.

«Министр информации Пакистана Аттаулла Таркар заявил в телеобращении в среду утром, что у Исламабада есть „достоверная информация“ о том, что Индия планирует предпринять военные действия против Пакистана в „ближайшие 24–36 часов“, — говорится в статье.

Собеседники агентства считают, что «регион на пороге войны» и вооружённый конфликт может стать реальностью.

Ранее стало известно, что Индия ввела запрет на полёты в своём воздушном пространстве для всех воздушных судов, имеющих отношение к Пакистану, включая военные самолёты.